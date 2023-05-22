Подмосковье 22 мая 2023, 14:15 Число мест в отделении реабилитации областной больницы в Солнечногорске выросло в три раза

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Количество мест для пациентов в отделении реабилитации областной больницы в Солнечногорске выросло в три раза — с 12 до 45. Это стало возможным благодаря тому, что отделение переехало со второго на более просторный третий этаж.

Сегодня в отделении реабилитации — 45 коек круглосуточного пребывания и 13 палат. Также есть тренажерный зал и зал для индивидуальных занятий, кабинеты для физиопроцедур и массажа. С пациентами работают врач физической и реабилитационной медицины, травматолог-ортопед, невролог, врач по лечебной физкультуре, инструктор-методист, эрготерапевт, медсестра по реабилитации и медицинский психолог.

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«В этом году отделение увеличилось в три раза. Решение было принято в связи с тем, что данное направление сейчас востребовано у населения», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он добавил, что отделение реабилитации открылось в 2021 году и за это время помощь поучили свыше 1700 человек. Вскоре на территории больничного комплекса откроют «Тропу здоровья». Там будут проводить занятия по скандинавской ходьбе для пациентов отделения.

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