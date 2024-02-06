Подмосковье 06 февраля 2024, 14:44 Число «Мегабаков» для утилизации крупного мусора вырастет до 100 в Подмосковье в 2024 году Мин ЖКХ

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Губернаторская программа по увеличению объема сбора вторичного сырья в Московской области «Мегабак» в 2024 году отметит пятилетний юбилей. За первую пятилетку работы проект стал по-настоящему народным.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, количество специализированных площадок социального проекта в 2024 году планируется увеличить до 100, так как жители обращаются к организаторам с просьбами установить площадки поближе к их домам.

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По словам председателя Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилии Беловой, «Мегабак» должен быть ближе к людям, а также быть удобным для сдачи и сбора вторичных ресурсов, поэтому в каждом округе региона планируется построить еще площадки.

«В Московской области есть городские округа, где оборудовано уже по две площадки — например, в городских округах Балашиха, Серпухов, Истра, Химки. В больших округах, конечно, одной площадки мало, иногда административная территория муниципалитета — это полтора часа езды на автомобиле. Поэтому количество площадок программы „Мегабак“ будет расти, на это есть запрос людей», — рассказала Белова.

Жители Подмосковья, которые приносят игрушки, мебель, предметы интерьера, могут или обменять ненужные вещи, или просто оставить, тем, кто нуждается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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