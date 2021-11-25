«Запредельное количество вызовов». Число медицинских бригад увеличили в Московской области

Количество бригад скорой помощи в Московской области увеличилось до 650. Причина этому — большое количество вызовов. Об этом в эфире «360» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я общался с врачами скорой помощи. У них запредельное количество вызовов. Но если в обычной жизни это шесть-семь тысяч, то когда волна [коронавируса], у тебя 12-14 тысяч вызовов. Люди нервничают, люди переживают. Диспансеризация должна быть автоматизирована, машин должно быть больше», — сказал Воробьев.

По его словам, сейчас дополнительные машины закупаются, растет и количество бригад скорой помощи.

«У нас было 400-450 бригад в Московской области. Сейчас у нас их 650», — добавил он.

Воробьев заметил, что после подведения итогов переписи населения количество бригад и машин, скорее всего, еще придется увеличить. Это дополнительные расходы из бюджета, но власти готовы пойти на такой шаг, ведь речь идет о человеческих жизнях.

«Поэтому системе здравоохранения постоянно пристальное внимание мы уделяем. В поликлинику раньше ходили каждый день 120 тысяч человек. Сейчас ходят 210-215. Каждый день. Ты, твоя система управления, врачи, поликлиники, заведующие поликлиникой должны с этой системой справляться. Каждый день», — добавил губернатор.

Московская область закупает аппараты для МРТ, КТ и другое современное оборудование, чтобы врачи могли выявлять заболевания на ранних стадиях.

«Это беда, когда у тебя в городе нет возможности сделать диспансеризацию. Мы это исключаем и активно ее продвигаем. <…> Хочу воспользоваться возможностью еще раз врачей наших поблагодарить, — сказал Воробьев.