Число коек значительно увеличат для больных COVID-19 в Подмосковье

Почти 90 тысяч пациентов с коронавирусом сейчас проходят лечение в Подмосковье. Только за неделю прибавилось 3120 человек. Об этом заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова. В разных округах Подмосковья увеличивают число коек.

«Продолжается ежесуточный рост выявленных заболевших. В воскресенье это число составило уже более 460 человек, а именно 466», — добавила Стригункова.

В среднем за прошедшую неделю ежедневно в больницы поступал 661 человек. Максимальное число госпитализированных в сутки составило 750 человек, это почти уровень майской волны коронавируса.

«Количество ПЦР-исследований в сутки составляет порядка 22,5 тысячи. За прошедшую неделю максимальное количество выявленных случаев по территориям в абсолютном значении — это Королев, Коломна, Красногорск, Сергиев Посад и Пушкино», — уточнил Стригункова.

Больше всего заболевших среди людей от 31 до 70 лет — почти 70% от всех заразившихся. 31% от инфицированных — люди старше 60 лет. При этом госпитализированных в этом возрасте — 52% от всех, кто попал в больницы.

Больше коек для больных

Сейчас в регионе развернуто почти 11 тысяч коек для заболевших коронавирусной инфекцией. С 19 октября в «Патриоте» запускают еще 400 коек.

«Приходит борт — 240 военных. Никаких проблем нет: сильная больница, сильный главврач. Администрация работает как часы, помогает, поэтому здесь никаких рисков нет», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Дополнительные койки обустраивают и в ФОКах. В них создадут еще 1540 мест для пациентов.

«Минспорт очень дисциплинированно освободил все залы. Понимание есть. И не просто освободили, но и сделали маршрутизацию по точкам, где люди могут заниматься», — добавил Хромушин.

ФОК «Акрихин» в Старой Купавне откроет 451 койку. Уже 24 октября он сможет принять пациентов, сейчас там заканчивается стройка. Для подготовки ФОКа использовались материалы, которые были при открытии «Крокуса», это значительно удешевило стройку.

Почти готов ФОК «Ирида» в Подольске. Там разместят 200 коек для заразившихся коронавирусом, включая 18 реанимационных.

«Срок окончания — 21 октября. Вся администрация работает: и ЖКХ, и строители, и медицина. Рисков никаких по вводу нет. Тоже объект подготовлен», — отчитался Хромушин.

19 октября заканчивается и подготовка ФОК «Люберецкий» — он примет 200 пациентов. Также пациентов с коронавирусом смогут принять психоневрологический и кожно-венерологический диспансеры в Балашихе, поликлиника № 4 и филиал поликлиники № 1 в Балашихе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе запретят проведение массовых мероприятий. Будут закрыты выставки, музеи и другие культурные объекты.