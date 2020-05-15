Число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч

Ситуация с коронавирусом в Московской области остается непростой. На систему здравоохранения региона ложится запредельная нагрузка. Подмосковье продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, расширять штат медиков и вводить новые меры профилактики распространения инфекции. Об этом во время селекторного совещания с главами округов и медиками рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что на систему здравоохранения региона легла очень большая нагрузка, потому что число госпитализаций растет.

«Мы до сих пор не можем уйти ниже 900 выявленных случаев в сутки. Это, естественно, влечет за собой дополнительную госпитализацию. По госпитализации последние две недели мы также видим занятие дополнительных коек. Последние дни, благодаря слаженной работе Минздрава, большое количество людей выздоровело. Прирост на койку составляет от 100 до 200 человек, что неплохо, но хотелось бы уйти в отрицательное значение», — отметил Андрей Воробьев.

Федеральное Министерство здравоохранения увеличило норму коечного фонда для Подмосковья до 15,5 тысячи. Глава региона заявил, что в Подмосковье будет порядка 18 тысяч коек к 25 мая. Из них 10 тысяч — с подачей кислорода и почти тысяча коек — с ИВЛ.

Главным моментом Андрей Воробьев назвал необходимость расширять штат медиков.

«Ключевое — это привлечение кадров. Я обращаю внимание главных врачей Минздрава: нам очень нужны специалисты. За прошлую неделю мы привлекли порядка 130 медиков, но понимаем, что медики сегодня находятся на передовой, много кто выбывает, заражается коронавирусом, это, безусловно, влечет за собой дополнительную нагрузку», — уточнил губернатор.

Андрей Воробьев сказал, что не менее важно уделить внимание скорой помощи и неотложке. Подмосковье приобретает новые автомобили, разрабатывает маршрутизацию и расширяет штат работников скорой помощи.

«Ситуация стала лучше, чем две недели назад, но, как и прежде, требует максимальной вовлеченности и внимания», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание Воробьев уделил выплатам, которые полагаются медикам, работающим с COVID-19. Он отметил, что федеральный бюджет для этих целей выделил 650 миллиардов рублей, еще один миллиард направили из регионального бюджета. Средства пойдут на выплаты медицинскому и вспомогательному персоналу.

«Я знаю, что деньги вчера и сегодня поступают на счета. Я разговаривал с врачами и фельдшерами, которым вручал неотложки, многие из них увидели деньги на своих счетах», — отметил губернатор.

Число сотрудников, работающих с COVID-19, значительно увеличилось с начала пандемии. Если в феврале с инфекцией работала тысяча человек, в марте — 10 тысяч, то в апреле их количество возросло до 27 тысяч человек.

Андрей Воробьев заявил, что не стоит ждать скорого снятия всех ограничений.

«Буквально до совещания я разговаривал с главным санитарным врачом, там тоже есть обеспокоенность тем, что госпитализация по-прежнему высокая», — уточнил губернатор.

Он отметил, что власти региона готовятся дать разрешение ряду предприятий возобновить работы с 18 мая. Главное условие — соблюдение новых стандартов санитарных норм.

«Мы проведем дополнительные консультации, будем делать это предельно осторожно. Но очевидно, что ряд предприятий может работать в новых условиях. Дальнейший экономический коллапс может повлечь за собой тоже очень тяжелые последствия», — сказал Воробьев.