Подмосковье 18 июля 2023, 12:23 Число камер по выявлению несанкционированной торговли в Подмосковье увеличат до 3 тысяч Unsplash

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В Московской области установлены камеры, которые помогают выявить точки несанкционированной торговли. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявили, что с их помощью в регионе зафиксировали более 400 подобных нарушений.

«Сейчас мы проводим работу, которая позволит увеличить количество подключенных видеокамер к механизму выявления незаконной торговли с помощью искусственного интеллекта. В ней уже задействовано 517 камер, планируется увеличение до трех тысяч», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Камеры входят в систему «Безопасный регион» и с помощью нейросети выявляют точки несанкционированной торговли с точностью до 98,5%. Пилотный проект по созданию модели искусственного интеллекта для обнаружения несанкционированной уличной торговли запустили в феврале 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что мобильные торговые точки в парках и других местах отдыха региона необходимо привести к единому стандарту.

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