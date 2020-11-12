Число гостей на заключении брака в Подмосковье ограничили

В подмосковных ЗАГСах при заключении брака смогут присутствовать не более десяти человек. Об этом «360» сообщили в главном управлении ЗАГС Московской области.

Присутствующим надо быть в масках и перчатках. ЗАГСы будут работать со вторника по субботу, с 09:00 до 18:00.

Чтобы подать заявление на регистрацию, нужно воспользоваться порталом госуслуг или записаться по телефону. На госуслугах нужно выбрать определенный ЗАГС, а также время и дату подачи заявления.

Если же эпидемическая обстановка в Московской области ухудшится, то регистрацию брака будут проводить без гостей. Заявления можно подать только в одно окно. Для получения подробной информации нужно обратиться по телефону горячей линии: 8 (495) 694-18-64.

Московская область входит в тройку регионов России, где фиксируется наибольший прирост заболевших за сутки. По состоянию на 12 ноября в Подмосковье зарегистрировано еще 729 случаев коронавируса. За все время эпидемии в области заразились 94 299 человек.

С 11 ноября регион ввел новые ограничительные меры. Местным жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями заблокировали транспортные карты, чтобы они не ездили в общественном транспорте. Ведь именно там возраст риск заразиться коронавирусом.