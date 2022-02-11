Число госпитализированных с коронавирусом уменьшилось за сутки на 9,6% в Подмосковье

Число госпитализированных с коронавирусом людей уменьшилось за сутки на 9,6% в Подмосковье. Информация об этом появилась на сайте правительства Московской области.

В заметке указано, что за последние сутки в Подмосковье в больницы попали только 859 человек. Это на 9,6% меньше, чем в прошлые — тогда госпитализировали 950. Такие данные опубликовали на сайте оперштаба.

За все время в Подмосковье подтвердили 873 947 случаев COVID-19. За последние сутки коронавирус диагностировали у 8967 человек.

Пандемия оборвала жизни 13 739 жителей области за все время. Излечились от заболевания 697 111 человек.

Ранее глава области Андрей Воробьев сообщал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе вышла на плато.

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление, что в самой Москве уже прошел пик «омикрона».