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    11 февраля 2022, 13:31

    Число госпитализированных с коронавирусом уменьшилось за сутки на 9,6% в Подмосковье

    Екатерина Боснак

    Число госпитализированных с коронавирусом людей уменьшилось за сутки на 9,6% в Подмосковье. Информация об этом появилась на сайте правительства Московской области.

    Число госпитализированных с коронавирусом уменьшилось за сутки на 9,6% в Подмосковье

    В заметке указано, что за последние сутки в Подмосковье в больницы попали только 859 человек. Это на 9,6% меньше, чем в прошлые — тогда госпитализировали 950. Такие данные опубликовали на сайте оперштаба.

    За все время в Подмосковье подтвердили 873 947 случаев COVID-19. За последние сутки коронавирус диагностировали у 8967 человек.

    Пандемия оборвала жизни 13 739 жителей области за все время. Излечились от заболевания 697 111 человек.

    Ранее глава области Андрей Воробьев сообщал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе вышла на плато.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление, что в самой Москве уже прошел пик «омикрона».