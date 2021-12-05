Эпидемическая обстановка в Подмосковье в последние две недели стала налаживаться. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он также отметил, что появление нового штамма коронавируса «омикрон» вызывает беспокойство. Власти Московской области ведут тесную работу с правительством по этому вопросу.

«Последние две недели, даже три, мы видим радикальное снижение и выявленных случаев, и госпитализаций. Понятно, что беспокойство принесла новость из Африки: „омикрон“, этот новый штамм, который сейчас угрожает новой волной коронавируса. Мы работаем с правительством РФ, и Роспотребнадзор, и Минздрав внимательно изучают ситуацию. Следим», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

На текущий момент из стационаров в Подмосковье выписывается больше людей, чем поступает туда на лечение. Из развернутых в регионе коек на сегодняшний день заняты две трети. Число пациентов, которые находятся на ИВЛ, тоже уменьшается, хоть пока еще не так быстро, как хотелось бы.

Причину улучшения обстановки с ковидом в Подмосковье губернатор видит в том числе в вакцинации. Сейчас Московская область в лидерах по количеству привитых от коронавируса в стране. Первый компонент поставили уже около четырех миллионов человек. Еще 340 тысяч прошли ревакцинацию.

«Мы вакцинируем по 20 тысяч людей в день первым и вторым компонентом. Это такой штатный темп. У нас было время, когда мы вакцинировали около 100 тысяч человек. Но сейчас большое количество переболели, большое количество вакцинированных. Мы считаем, это темп вполне приемлемый», — отметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что такие показатели на текущий момент позволяют не вводить новые ограничения в регионе. Однако поводов для отмены уже действующих мер пока нет. Так и останутся обязательными маски в транспорте и других общественных местах, а также QR-коды на различных мероприятиях.