Число фандоматов в Подмосковье увеличат в три раза

В Климовске производят фандоматы — аппараты для приемы пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Если выкинуть мусор в такой аппарат, можно получить скидку на покупки. Внедрение новшества помогает сберечь экологию. Фандоматы все чаще устанавливают в подмосковных школах, в парках и ТЦ.

Как рассказал начальник производства фандоматов «РТ-Инвест» Алексей Митин, к ним изначально поступают корпуса, части модулей, сминатели. Затем фандоматы собираются, настраивается вся необходимая электроника. Аппараты, которые будут работать на улице, сначала утепляют — иначе есть риск, что электронная составляющая не сможет работать в морозную погоду.

Если выбрасывать тару в такой аппарат, не обязательно даже сначала откручивать крышку. Каждая бутылка будет прокалываться и только потом спрессовываться. Другое сырье фандомат попросту не примет.

Перед установкой, каждый аппарат проходит тестирование. Могут сбиться какие-то настройки. Но если фандомат сломается уже в процессе работы, то сообщение в сервисный центр отправится автоматически.

«В режиме онлайн постоянно отслеживаются какие-то возможные ошибки. Тут же они устраняются», — рассказал начальник смены «РТ-Инвест» Александр Карпов.

Кроме ошибок, фандомат передает информацию и о своей наполненности. Поэтому сотрудники всегда в курсе, откуда нужно забрать тару. Сейчас по всей Московской области установили порядка 250 таких аппаратов. С их помощью собрали уже больше 14 тонн сырья — пластика и алюминия. В ближайшее время число аппаратов хотят увеличить в три раза.