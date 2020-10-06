Число ежедневных тестов ПЦР на коронавирус превысило норму в 1,5 раза в Подмосковье

В Московской области делают порядка 20 тысяч тестов ПЦР в день. Это почти в полтора раза выше нормы, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Для профилактики распространения коронавируса в транспорте и на предприятиях Московской области ведется активная разъяснительная работа. Это помогает предотвратить появление новых очагов.

В день мы делаем порядка 20 тысяч тестов ПЦР. Это практически в 1,5 раза выше нормы Андрей Воробьев.

«Но коронавирус коварен тем, что многие определяют заболевание только через КТ. И для этого мы предусмотрели целый цикл мероприятий, который предполагает установку КТ в тех самых госпиталях, о которых я сейчас говорил. Поэтому мы сейчас вооружены, что называется, до зубов», — добавил Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 24».

Губернатор пояснил, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать большого роста числа заболевших COVID-19. Глава региона напомнил, что офисам лучше уйти на дистанционный формат работы. Тогда при соблюдении всех требований Роспотребнадзора удастся избежать карантина.