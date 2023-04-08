Подмосковье 08 апреля 2023, 16:18 Число электронных сделок с недвижимостью в Подмосковье увеличилось на 14% в прошлом году пресс-служба Росреестра

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Количество сделок с недвижимость в электронном виде увеличилось в Московской области с 28 до 42% в 2022 году. Также число приостановок и отказов сократилось в три и пять раз, рассказали во время подведения итогов работы коллегии Росреестра.

Зампред правительства Подмосковья, курирующая имущественный блок, Анна Кротова, заявила, что регион стал первым в стране по количеству объектов недвижимости. В Московской области около 9,5 миллиона объектов капитального строительства и 4,1 миллиона земельных участков.

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Каждый день на регистрацию подают по 10 тысяч заявлений, а ежегодно — два миллиона обращений.

«Согласно разработанной „дорожной карте“, нам удалось сократить сроки учета и регистрации, оптимизировать 13 основных услуг по земле и недвижимости, решения по которым теперь отправляются органами местного самоуправления в Росреестр автоматически в электронном виде, внедрить электронную подпись „Госключ“ для сделок с недвижимостью», — сообщила Кротова.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский заявил, что в прошлом году ведомство оказало около 300 миллионов государственных услуг в электронном формате.

«Сроки государственной регистрации прав сократились почти в три раза, а кадастрового учета — в два. Доля электронных услуг по кадастровому учету и регистрации прав увеличилась на 34%. Наиболее стремительный рост за прошлую трехлетку — в девять раз — показала электронная ипотека», — подчеркнул Скуфинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается. Власти региона поставили задачу закрыть эту проблему до конца года.

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