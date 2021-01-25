Число ДТП в Подмосковье сократилось на 17% в прошлом году
За 2020 год в Подмосковье произошло почти на тысячу ДТП меньше. В авариях погибли на 100 человек меньше, чем в 2019 году, уточнил Кузнецов.
«За 12 месяцев 2020 года количество ДТП на дорогах области сократилось на 17%, что составляет одну тысячу ДТП, количество погибших в них снизилось на 12%, что равно 100 погибшим, а количество раненых — на 17%, то есть на 1,2 тысячи человек», — заявил Виктор Кузнецов на пресс-конференции.
Тенденция на сокращение количества ДТП сохранилась в регионе благодаря целенаправленной комплексной работе Госавтоинспекции.
За восемь лет смертность в регионе от ДТП уменьшилась на 56%. При этом детская смертность снизилась на 62%.
Рейды и проверки
Для обеспечения безопасности на дорогах сотрудники ГИБДД проводят рейды и другие профилактические работы с водителями.
За 2020 год в Подмосковье выявили более 16 тысяч нетрезвых водителей, отметил Виктор Кузнецов.
«Важным аспектом организации безопасности дорожного движения является профилактическая деятельность Госавтоинспекции и пресечение грубых нарушений ПДД РФ. Сотрудники пресекли более 16 тысяч нарушений, связанных с управление транспортом в состоянии опьянения», — подчеркнул он.
Всего в прошлом году сотрудники ГИБДД провели 2,5 тысячи операций и рейдов. Все они были направлены на снижение аварийности с участием водителей в нетрезвом состоянии.
Дети на дорогах
За 2020 год в регионе произошло свыше 50 ДТП с детьми на велосипедах. Более 70% аварий произошли из-за того, что юные участники дорожного движения нарушили правила.
Несмотря на происходящие с участием подростков аварии, количество ДТП с участием детей в прошлом году сократилось на 25%.