Число ДТП в Подмосковье сократилось на 17% в прошлом году

Количество ДТП в Подмосковье за прошлый год снизилось на 17%, а смертность в автомобильных авариях — на 12%. Итоги года подвел начальник подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов на пресс-конференции РИАМО.

За 2020 год в Подмосковье произошло почти на тысячу ДТП меньше. В авариях погибли на 100 человек меньше, чем в 2019 году, уточнил Кузнецов.

«За 12 месяцев 2020 года количество ДТП на дорогах области сократилось на 17%, что составляет одну тысячу ДТП, количество погибших в них снизилось на 12%, что равно 100 погибшим, а количество раненых — на 17%, то есть на 1,2 тысячи человек», — заявил Виктор Кузнецов на пресс-конференции.

Тенденция на сокращение количества ДТП сохранилась в регионе благодаря целенаправленной комплексной работе Госавтоинспекции.

За восемь лет смертность в регионе от ДТП уменьшилась на 56%. При этом детская смертность снизилась на 62%.

Рейды и проверки

Для обеспечения безопасности на дорогах сотрудники ГИБДД проводят рейды и другие профилактические работы с водителями.

За 2020 год в Подмосковье выявили более 16 тысяч нетрезвых водителей, отметил Виктор Кузнецов.

«Важным аспектом организации безопасности дорожного движения является профилактическая деятельность Госавтоинспекции и пресечение грубых нарушений ПДД РФ. Сотрудники пресекли более 16 тысяч нарушений, связанных с управление транспортом в состоянии опьянения», — подчеркнул он.

Всего в прошлом году сотрудники ГИБДД провели 2,5 тысячи операций и рейдов. Все они были направлены на снижение аварийности с участием водителей в нетрезвом состоянии.

Дети на дорогах

За 2020 год в регионе произошло свыше 50 ДТП с детьми на велосипедах. Более 70% аварий произошли из-за того, что юные участники дорожного движения нарушили правила.

Несмотря на происходящие с участием подростков аварии, количество ДТП с участием детей в прошлом году сократилось на 25%.