Число ДТП с участием такси снизилось в Подмосковье

На территории Московской области с начала года количество ДТП с участием водителей такси снизилось на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца года произошло 59 таких аварий.

На сокращение числа аварий с такси повлияли регулярные профилактические работы с таксомоторными предприятиями. Их проводит Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в сотрудничестве с региональными контролирующими органами. Таксистам разъясняют требования, а также повышают правовую грамотность. Это положительно влияет на поведение на дороге и повышение качества услуг.

Стоит отметить, что сами водители стали ответственнее подходить к процессу перевозки пассажиров. Перед поездкой они проходят обязательные технические и медицинские осмотры, соблюдают необходимые регламенты и наводят порядок в автомобилях.

Минтранс Подмосковья напоминает водителям такси об обязательном соблюдении правил дорожного движения. Ведомство напоминает, что водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажира. Перед поездкой необходимо пристегнуть ремень безопасности не только себе, но и напомнить об этом своим пассажирам. Следует придерживаться аккуратного вождения и не нарушать скоростной режим, чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности. Также нужно быть корректным и вежливым и поддерживать чистоту в салоне.

Согласно региональному стандарту, автомобиль такси должен быть белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифы на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Водители должны проходить обязательные предрейсовый медицинский и технический осмотры на машину, иметь путевой лист, а также обязательный 3-х летний водительский стаж.

В настоящее время в Подмосковье работают более 94 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям. Проверить разрешения на работу такси можно по QR-коду в салоне автомобиля или на сайте.