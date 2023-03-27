Подмосковье 27 марта 2023, 18:41 Число ДТП на подведомственных «Центравтомагистрали» дорогах снизилось на 29% за год ФКУ "Центравтомагистраль"

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Количество ДТП на подведомственных ФКУ «Центравтомагистраль» дорогах снизилось на 29% за год. Таких результатов удалось достичь за счет комплексной работы, направленной на предотвращение аварий. Под контролем дорожного агентства находится почти 1,6 тысячи километров трасс Подмосковья.

За год на федеральной автодороге М-10 «Россия» в Московской области построили три надземных пешеходных перехода, которые позволили обеспечить безопасность пешеходов. Отмечается, что работы по повышению безопасности участников дорожного движения продолжатся и в текущем году.

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Так, запланирована модернизация и установка 23 новых светофоров на пешеходных переходах, пересечениях и примыканиях, а также обустройство осевого и бокового барьерного ограждения на потенциально опасных участках трасс. Кроме того, будет нанесена структурная дорожная разметка, которая создаст шумовой эффект воздействия на водителей транспортных средств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для уборки дорог и дворов Подмосковья. Он подчеркнул, что традиционная весенняя уборка пройдет в 15 тысячах дворов, во всех парках и общественных пространствах региона.

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