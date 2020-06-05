Число дежурных групп в детских садах Подмосковья увеличат до 3,5 тысячи за неделю

В подмосковных детских садах увеличат число дежурных групп до 3,5 тысячи за неделю. Их открыли для малышей, родители которых работают на предприятиях в условиях пандемии. Потребность растет.

Сейчас в регионе действуют 2,5 тысячи таких дежурных групп. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Но потребность в них увеличивается с каждым днем — все больше человек выходят на работу. И до конца следующей недели откроем тысячу дежурных групп Ирина Каклюгина.

О своем желании отдать ребенка в дежурную группу родителям надо сообщить за несколько дней, а затем написать заявление и указать место работы. Справка от компании не потребуется.

По словам министра, заявление можно направить в детский сад по электронной почте и через мессенджер, а оригинал принести уже в день выхода ребенка.

«Для безопасности в детский сад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст ему медицинскую справку. Идти в поликлинику за справкой не придется», — подчеркнула Каклюгина.

В дежурных группах приняты все меры безопасности. Посещать их смогут не больше 12 детей. Все помещения дезинфицируют и регулярно проветривают. Сотрудники работают строго в масках и перчатках.

А детские лагеря в Московской области могут открыться только на стадии третьего этапа снятия ограничений.