Количество частных охранных организаций Подмосковья превысило 1,6 тысячи

Более 1,6 тысячи частных охранных компаний работают в Подмосковье. А сотрудничество с Главным управлением региональной безопасности позволяет им обеспечивать антитеррористические меры в области.

Совместная работа ведомства и организация делает Подмосковье более защищенным. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Роман Каратаев.

В Московской области зарегистрировано более 1,6 тысячи организаций, которые осуществляют частную охранную деятельность Роман Каратаев.

Об этом он сообщил на совещании с представителями охранных организаций. Его провели 11 марта, в День сотрудников частных охранных агентств.

В повестку вошли вопросы о повышении уровня безопасности в Московской области. На совещании обсудили взаимодействие с контрагентами, партнерами и важность регистрации компаний.