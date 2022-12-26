Подмосковье 26 декабря 2022, 17:23 Число автомобилей на дорогах Подмосковья увеличилось в последнюю неделю года

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Минтранс Подмосковья прогнозирует увеличение пробок и аварий в последнюю неделю года. В связи с этим жителям и гостям Подмосковья рекомендуют по возможности больше пользоваться общественным транспортом.

Жителей Московской области предупреждают, что на текущей неделе возникнут затруднения дорожного движения на основных магистралях, съездах на МКАД, подъездах к ТРЦ и других местах притяжения. Также отмечается, что вечерний час пик сместится на более раннее время.

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Все эти факторы традиционно приводят к росту числа дорожных аварий. Горожан просят обращать внимание на знаки, соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения. Необходимо исключить вождение в нетрезвом виде. Как показывает опыт прошлых лет, наиболее частая причина погибших в авариях в предновогодний период — нетрезвое состояние водителей и пешеходов, а также превышение скоростного режима.

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В текущем году губернатор Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на дорогах Подмосковья, чтобы минимизировать количество аварий и смертельных ДТП в Московской области.

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