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    09 июня 2021, 17:20

    Число аварий в Подмосковье снизилось по сравнению с 2020 годом

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В этом году количество аварий в Подмосковье снизилось почти на 9% по сравнению с 2020-м. Пострадавших в ДТП тоже стало меньше.

    Число аварий в Подмосковье снизилось по сравнению с 2020 годом

    Об этом на пресс-конференции в РИАМО сообщил начальник управления ГИБДД главного управления МВД по Московской области Виктор Кузнецов.

    Сегодня в Московской области число дорожных аварий снижено на 154 единицы. Это минус 8,7% по сравнению с прошлым годом

    Виктор Кузнецов.

    По его словам, в прошлом году было 1774 ДТП, а в этом — 1620.

    Вместе с тем число пострадавших снизилось почти на 10%. В прошлом году их было 2177, а в этом — 1969.

    «Это минус 208 человек — минус 9,6%», — объяснил Кузнецов.

    Ранее стало известно, что за пять лет количество аварий на дорогах Подмосковья, где скорость движения снизили до 50 километров в час, уменьшилось вдвое.