Число аварий в Подмосковье снизилось по сравнению с 2020 годом

В этом году количество аварий в Подмосковье снизилось почти на 9% по сравнению с 2020-м. Пострадавших в ДТП тоже стало меньше.

Об этом на пресс-конференции в РИАМО сообщил начальник управления ГИБДД главного управления МВД по Московской области Виктор Кузнецов.

Сегодня в Московской области число дорожных аварий снижено на 154 единицы. Это минус 8,7% по сравнению с прошлым годом Виктор Кузнецов.

По его словам, в прошлом году было 1774 ДТП, а в этом — 1620.

Вместе с тем число пострадавших снизилось почти на 10%. В прошлом году их было 2177, а в этом — 1969.

«Это минус 208 человек — минус 9,6%», — объяснил Кузнецов.

Ранее стало известно, что за пять лет количество аварий на дорогах Подмосковья, где скорость движения снизили до 50 километров в час, уменьшилось вдвое.