Подмосковье 13 февраля 2023, 18:00 Чипсы из Коломны заняли второе место на международной выставке продуктов питания

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Картофельные чипсы, выпускаемые компанией «Озеры» в Коломне, получили серебряную медаль на международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2023» в рамках конкурса «Лучший продукт — 2023». Позиции «Краб» и «Мясо на углях» стали лауреатами конкурса.

«На предприятии выращивают сырье для производства, что позволяет быть независимыми от поставок других предприятий. В настоящий момент объем хранилищ чипсового картофеля насчитывает 10 тысяч тонн», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В конкурсе приняли участие предприятия из России и других стран.

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«Высокотехнологичное оборудование и грамотно выверенный производственный процесс позволяют нам производить чипсы, которые соответствуют требованиям технических регламентов. Наша задача — обеспечить не только сохранение вкусовых качеств и внешнего вида, но и безопасность продукции», — сообщили представители компании «Озеры».

Продукция подмосковной компании сохраняет натуральный вкус за счет системы приготовления, известной с 1966 года. Сейчас чипсы под брендом «Барин» выпускают в восьми вкусах.

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