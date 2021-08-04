Насте Гусевой из Видного всего семь лет. Она увлекается экологией и искренне недоумевает, зачем люди засоряют планету. Она запустила челлендж «Пересядь с машины на велосипед» и попала в номинанты конкурса Росприроднадзора.

Настя задалась вопросом, почему, например, чиновники не могут подать пример другим и пересесть на велосипеды?

Источник фото: телеканал «360»

В социальных сетях, которые девочка ведет вместе с папой, — креативные ролики о любви к природе.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Про конкурс Росприроднадзора семья узнала из интернета. Решили подать заявку — и оказались в числе номинантов. Главный приз конкурса — поездка в детский лагерь «Орленок».

Челлендж Насти «Пересядь на велосипед» первыми поддержали близкие и друзья. Папа и мама уже подбирают себе актуальные модели.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году юный эколог пойдет во второй класс. Сейчас Настя занята серьезным проектом — пишет экологический кодекс для детей. И, конечно, мечтает о победе в конкурсе!

Смотрите подробности в сюжете «360».