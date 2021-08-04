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    04 августа 2021, 20:15

    Чиновников — на велосипеды! Второклассница из Подмосковья запустила экочеллендж

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Натали Владимирова

    Насте Гусевой из Видного всего семь лет. Она увлекается экологией и искренне недоумевает, зачем люди засоряют планету. Она запустила челлендж «Пересядь с машины на велосипед» и попала в номинанты конкурса Росприроднадзора.

    Чиновников — на велосипеды! Второклассница из Подмосковья запустила экочеллендж

    Настя задалась вопросом, почему, например, чиновники не могут подать пример другим и пересесть на велосипеды?

    Чиновников — на велосипеды! Второклассница из Подмосковья запустила экочеллендж | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В социальных сетях, которые девочка ведет вместе с папой, — креативные ролики о любви к природе.

    Чиновников — на велосипеды! Второклассница из Подмосковья запустила экочеллендж | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»
    Чиновников — на велосипеды! Второклассница из Подмосковья запустила экочеллендж | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Про конкурс Росприроднадзора семья узнала из интернета. Решили подать заявку — и оказались в числе номинантов. Главный приз конкурса — поездка в детский лагерь «Орленок».

    Челлендж Насти «Пересядь на велосипед» первыми поддержали близкие и друзья. Папа и мама уже подбирают себе актуальные модели.

    Чиновников — на велосипеды! Второклассница из Подмосковья запустила экочеллендж | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    В этом году юный эколог пойдет во второй класс. Сейчас Настя занята серьезным проектом — пишет экологический кодекс для детей. И, конечно, мечтает о победе в конкурсе!

    Смотрите подробности в сюжете «360».