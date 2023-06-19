Подмосковье 19 июня 2023, 14:23 Чиновники Подмосковья направили 55 тысяч рублей семьям с паллиативными детьми Глава Минсоцразвития Подмосковья Болатаева рассказала о помощи семьям с больными детьми Пресс-служба губернатора Московской области

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День благотворительного труда в министерствах и муниципалитетах Московской области прошел в этом году в новом формате. В рамках акции сотрудники направили однодневный заработок на помощь семьям с детьми с паллиативными заболеваниями. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Она напомнила, что такую благотворительную акцию в Подмосковье проводят регулярно. Но в прошлые годы собранные деньги направляли на ремонт и оборудование специализированных учреждений. В этом году средства направили для выплат семьям с детьми с паллиативными заболеваниям, каждая из которых получила по 55 тысяч рублей.

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«В новом формате у нас прошел День благотворительного труда. Все сотрудники ведомств министерств и муниципалитетов свой однодневный заработок перечисляют на благотворительные цели. В этом году выплату направили семьям с паллиативными детьми и каждая семья получила по 55 тысяч рублей», — рассказала министр.

Начиная с этого года по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева подмосковные семьи с детьми-инвалидами начали получать ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей. Выделенные средства помогут семьям с низкими доходами, где работать может только один человек, пока второй постоянно находится с ребенком.