Подмосковье 12 июля 2023, 10:09 Четырехлетняя жительница Орехово-Зуева представит Россию на модном показе в Китае

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Четырехлетнюю жительницу Орехово-Зуева Мию Новичкову признали лучшей моделью на показе Eco Fashion Week в Сочи. Теперь девочка будет представлять Россию на неделе моды в Китае.

Основатель школы моделей в Орехово-Зуеве Дарья Звягина заявила, что в процессе обучения большое внимание уделяется воспитанию и здоровью девочек. Очень важно, чтобы модели чувствовали себя уверенно и спокойно, чтобы у них правильно формировалась осанка и походка.

«Мия — самая целеустремленная, она пришла со знанием дела уже. Она хотела быть осознанно сама моделью. Ее не приводила мама, которая хочет в ребенке своем вырастить модель. То есть Мия пришла уже со своей мечтой», — прокомментировала Звягина.

Мама девочки Оксана Новичкова рассказала, что Мия сама захотела стать моделью после того, как увидела показ по телевизору. Сейчас четырехлетняя модель тренируется и участвует в конкурсах наравне со взрослыми. Так, одно из призовых мест недели моды в Сочи досталось Мие, а ведь ее конкурентками были модели, уже имеющие контракты.

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