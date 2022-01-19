Четырехлетний малыш искупался на Крещение в иордани в Лосино-Петровском

Два места для проведения крещенских купаний подготовили в Лосино-Петровском. Основная купель была расположена на территории Никольского храма в центре муниципалитета. А для любителей окунуться в ледяную воду на природе организовали купель на открытом водоеме — на Суворовских прудах в поселке Свердловский.

Источник фото: телеканал «360»

«Ощущения потрясающие. Омовение с благодатью, которое в это время испытываешь. Это большой святой праздник для всех верующих, православных», — отметил глава г. о. Лосино-Петровский Иван Курданин.

Источник фото: телеканал «360»

Окунуться в купели приехали и те, кто в крещенских купаниях участвует впервые, и те, кто уже давно привык к таким погружениям. Среди новичков был даже четырехлетний ребенок.

Источник фото: телеканал «360»

Для удобства купающихся на территории купелей были установлены палатки для переодевания и обогрева. Работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей. Как и во всех округах Подмосковья, здесь дежурили бригады медиков и спасателей.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Московской области участие в крещенских купаниях в этом году приняли 108 тысяч жителей.