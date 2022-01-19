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    19 января 2022, 18:47

    Четырехлетний малыш искупался на Крещение в иордани в Лосино-Петровском

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Два места для проведения крещенских купаний подготовили в Лосино-Петровском. Основная купель была расположена на территории Никольского храма в центре муниципалитета. А для любителей окунуться в ледяную воду на природе организовали купель на открытом водоеме — на Суворовских прудах в поселке Свердловский.

    Четырехлетний малыш искупался на Крещение в иордани в Лосино-Петровском | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Ощущения потрясающие. Омовение с благодатью, которое в это время испытываешь. Это большой святой праздник для всех верующих, православных», — отметил глава г. о. Лосино-Петровский Иван Курданин.

    Четырехлетний малыш искупался на Крещение в иордани в Лосино-Петровском | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Окунуться в купели приехали и те, кто в крещенских купаниях участвует впервые, и те, кто уже давно привык к таким погружениям. Среди новичков был даже четырехлетний ребенок.

    Четырехлетний малыш искупался на Крещение в иордани в Лосино-Петровском | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Для удобства купающихся на территории купелей были установлены палатки для переодевания и обогрева. Работала полевая кухня с горячим чаем и гречневой кашей. Как и во всех округах Подмосковья, здесь дежурили бригады медиков и спасателей.

    Четырехлетний малыш искупался на Крещение в иордани в Лосино-Петровском | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Всего в Московской области участие в крещенских купаниях в этом году приняли 108 тысяч жителей.