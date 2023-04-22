Подмосковье 22 апреля 2023, 17:10 Четырехлетний Человек-паук присоединился к празднику чистоты в Серпухове Александр Стёпушкин

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В Серпухове прошел Всероссийский субботник. Местные жители привели в порядок парк «Комсомольский». К уборке присоединился четырехлетний мальчик Женя в костюме Человека-паука.

«Я спасу свой город от мусора! Он должен быть очень чистым!» — заявил Человек-паук.

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Супергерой ловко выпускал из рукава паутину и хватал ею мусор с земли. Затем мальчик подтягивал его к себе и аккуратно укладывал в пакет.

«Нам был необходим такой супергерой на данной уборке», — поделилась участница субботника Полина.

«Мы с бабушкой пришли на уборку, убирали ветки, и тут неожиданно появился Женя, и мы с ним познакомились. На следующий год мне хочется прийти на субботник в костюме Ильи Муромца», — заявил юный Андрей.

Мама супергероя Юлия рассказала, что ей захотелось заинтересовать сына. Мальчику понравилась идея выйти на уборку в костюме Человека-паука, и он несколько дней ждал субботник.

«Потрясающий помощник сегодня с нами был», — отметили поучаствовавшие в субботнике сотрудники «Мособлгаза».

Супергерой проконтролировал абсолютно все уголки парка, чистоту под динозаврами-скульптурами и даже забрался на каждого, чтобы с высоты увидеть, где еще необходимо прибраться. Участники субботника поблагодарили супергероя за добрый поступок и крепко обняли на прощание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.

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