Четырех жителей Подмосковья уличили в использовании «заряженных» счетчиков. Их электричество не учитывалось

Энергетики компании «Россети Московский регион» нашли четыре счетчика, которые передавали неверные данные, — они были «заряжены». Все приборы изготовили на одном заводе.

Во время проверок энергетики выяснили, что в конструкцию электронного модуля установили неизвестные устройства, подключенные к внутреннему питанию электронного модуля и измерительным цепям. Управлялись они дистанционно. Всего таких «заряженных» счетчиков на западе Подмосковья выявили четыре.

После обнаружения приборов специалисты составили акты о безучетном потреблении электрической энергии. Одной из нарушительниц оказалась жительница Истры. Она использовала неучтенное электричество на 34 тысячи рублей.

Житель Одинцовского округа тем же способом украл электричества более чем на 28 тысяч рублей. В другом доме округа жительница незаконно использовала энергии на 20 тысяч рублей. В Наро-Фоминске выявлено нарушение на самую большую сумму — более 46 тысяч рублей.

Нарушители должны будут заплатить за неучтенное электричество, в противном случае им ограничат энергоснабжение.

ПАО «Россети Московский регион» также установило завод, который изготовляет приборы с конструкционными изменениями, позволяющими использовать таким образом электричество. Возбуждено уголовное дело о создании и распространении вредоносных программ.