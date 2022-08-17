Четыре закупки по проекту «Светлый город» появились в Единой информационной системе

За неделю с 8 по 14 августа Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 13 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок. Четыре закупки посвящены устройству систем наружного освещения по проекту «Светлый город».

В Подольске будет выполнено благоустройство пешеходной зоны по бульвару 65-летия Победы от улицы Академика Доллежаля до границы микрорайона Кузнечики. Кроме того, в округе выполнят инженерные изыскания, разработают проектную и рабочую документацию и построят жилой дом на улице Плещеевской.

Также жилые дома планируется построить в Талдомском городском округе и в Пущине. Две закупки направлены на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения.

Кроме того, ведомство опубликовало закупку на предоставление информации о нарушениях правил остановки и стоянки транспортных средств, зафиксированных мобильными комплексами фотовидеофиксации с сентября 2022 года по август 2023 года. Заключительная закупка посвящена поставкаv спецтехники.