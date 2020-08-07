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    07 августа 2020, 17:58

    Четыре выпускника Подмосковья набрали 300 баллов на ЕГЭ. Они получили высшую оценку по трем предметам

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    В Подмосковье четыре выпускника получили 100 баллов сразу по трем предметам. Это ребята из Химок, Коломны, Дубны, Подольска. Каждый из них получит поощрение — по сто тысяч рублей.
    Четыре выпускника Подмосковья набрали 300 баллов на ЕГЭ. Они получили высшую оценку по трем предметам

    Трехсотбалльниками стали Анна Цветкова из Дубны, Ярослава Плаксина из Подольска, Валерия Буреева из Коломны и Шадман Гусейнова из Химок.

    Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, уже есть и 800 стобалльников.

    Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Подмосковье уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ

    Ирина Каклюгина.

    При этом 47 ребят получили высший балл по двум предметам, а четверо — сразу по трем.

    Всем педагогам, которые подготовили стобалльников, выплатят премию в размере ста тысяч рублей. Но с прошлого года деньги направляют и выпускникам, получившим максимальный балл по двум или более предметам.

    Поздравляю ребят и педагогов с блестящими результатами. Своим примером вы доказали: заработать высший балл реально при должном уровне подготовки. Желаю дальнейших успехов и покорения новых вершин

    Ирина Каклюгина.

    Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.

    Новости SMI.FM