Четыре выпускника Подмосковья набрали 300 баллов на ЕГЭ. Они получили высшую оценку по трем предметам

В Подмосковье четыре выпускника получили 100 баллов сразу по трем предметам. Это ребята из Химок, Коломны, Дубны, Подольска. Каждый из них получит поощрение — по сто тысяч рублей.

Трехсотбалльниками стали Анна Цветкова из Дубны, Ярослава Плаксина из Подольска, Валерия Буреева из Коломны и Шадман Гусейнова из Химок.

Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, уже есть и 800 стобалльников.

Мы продолжаем подводить итоги экзаменационной кампании. В Подмосковье уже 800 стобалльных результатов по ЕГЭ Ирина Каклюгина.

При этом 47 ребят получили высший балл по двум предметам, а четверо — сразу по трем.

Всем педагогам, которые подготовили стобалльников, выплатят премию в размере ста тысяч рублей. Но с прошлого года деньги направляют и выпускникам, получившим максимальный балл по двум или более предметам.

Поздравляю ребят и педагогов с блестящими результатами. Своим примером вы доказали: заработать высший балл реально при должном уровне подготовки. Желаю дальнейших успехов и покорения новых вершин Ирина Каклюгина.

Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников получили в этом году медаль «За особые успехи в учении». Они окончили школу, показав лучшие результаты.