Четыре велозаезда Gran Fondo Russia пройдут в Подмосковье в 2021 году

Шестой сезон Gran Fondo Russia стартует 16 мая 2021 года в Дмитрове. Всего в Подмосковье состоится четыре заезда, также старты пройдут в Суздале и Туле. Вместе с Выборгом в этом году на карте GF Russia дебютирует Кемеровская область.

Календарь Gran Fondo Russia состоит из восьми стартов и представляет собой самую широкую географию проекта за все эти годы — от Ленинградской области до Кемеровской.

В Московской области заезды пройдут: 16 мая — в Дмитрове, 6 июня — в Волоколамске, 27 июня — в Серпухове, 26 сентября — в Рузе.

По традиции организаторы подготовят три дистанции на выбор: 30, 60 или 90 километров. В предстоящем сезоне участникам-новичкам впервые в истории GF Russia в Дмитрове и Волоколамске будет предложена новая дистанция длиной 10 километров.

Также в этом году состоится дебютный Gran Fondo Fest — велофестиваль для всей семьи, который пройдет впервые 6 июня 2021 года. В программе праздника, кроме самого заезда Gran Fondo, детские заезды, многочисленные зоны отдыха, велоактивности и отличная музыка. А еще Gran Fondo Fest — это уникальная возможность прокатиться по известной автотрассе Moscow Raceway.

Gran Fondo переводится как «Большая прогулка» — помимо соревновательного аспекта здесь присутствует здоровый вид outdoor-активности на живописных загородных трассах, свободных от автотранспорта. Организаторы всегда подбирают трассы недалеко от городов, с максимально удобной логистикой, хорошей инфраструктурой и возможностью проведения досуга в выходные.

Требования для участия в мероприятии предельно просты — исправный велосипед и наличие шлема. По окончании гонок всем участникам вручат памятные медали. Все подробности можно узнать на официальном сайте Gran Fondo.