Подмосковье 20 июля 2023, 09:04 Четыре учреждения образования капитально отремонтируют в Солнечногорске к 1 сентября пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Детские сады № 32 и № 35, ржавскую школу и лицей № 7 капитально отремонтируют в Солнечногорске к 1 сентября. Еще два учреждения образования обновят в 2024 году. Это школа № 5 и лицей № 1.

Обновление школ проходит в рамках президентской программы. В Ржавках общая строительная готовность на объекте уже превысила 70%. Сейчас рабочие завершают чистовую отделку, проводят монтаж дверей, а в некоторых кабинетах уже устанавливают школьную мебель. В лицее № 7 также выполнена большая часть реконструкции. На этом объекте строители занимаются отделкой внутренних помещений, а также монтажом фасада, пожарных выходов, потолков, окон.

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«До начала учебного года остается достаточное количество времени, чтобы еще раз начать подготовку, связанную с обеспечением безопасности, качеством, формы и содержания школ. У нас большая программа по президентскому проекту капитального ремонта школ», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках региональной программы «Образование Подмосковья» проводится капитальный ремонт двух дошкольных учреждений. Так, строительная готовность детского сада № 32 — более 62%, а детского сада № 35 «Клубничка» — почти 53%.

«Контроль капремонта осуществляется не только со стороны представителей администрации, но и депутатским корпусом совместно с родителями и педагогами. Радует, что подрядные организации достаточно ответственно подошли к работам на соцобъектах. Это позволяет гарантировать, что школы и детские сады будут сданы в установленные сроки. И у нас будет время подготовиться к началу учебного года», — отметила муниципальный депутат Мариям Панфилова.

Кроме того, специалисты оценят готовность образовательных учреждения округа к началу учебного года, проверят безопасность и соблюдение санитарно-гигиенических норм, осмотрят материально-техническое оснащение.

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