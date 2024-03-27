Подмосковье 27 марта 2024, 11:50 Четыре учреждения образования капитально отремонтируют в Павловском Посаде в 2024 году Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

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Капитальный ремонт начался в четырех образовательных учреждениях Павловского Посада. В этом году в порядок приведут школу-интернат, детский сад «Незабудка», лицей № 2 имени Тихонова и школу № 11.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов побывал на стройплощадках и проверил ход капитального ремонта объектов образования.

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«В рамках народной программы мы ремонтируем четыре корпуса: школа-интернат Павлово-Посадского городского округа, дошкольное отделение гимназии Павловского Посада „Незабудка“, лицей № 2 имени Тихонова — бывшая школа № 4 — и школа № 11 в рабочем поселке Большие Дворы», — рассказал Денис Олегович.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Сейчас во всех учреждениях завершился демонтаж и начались работы по утеплению и отделке фасада. Подрядчики также приступили к обновлению кровель, заливке полов, замене окон и установке инженерных систем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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