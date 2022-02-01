Победителями всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия» стали четыре участника из Подмосковья.

Лидия Усанова стала победительницей в номинации «Большая технологическая разведка моей страны» с проектом VideoOculograph. Лидия является коммерческим директором научно-производственного предприятия «Нилкорп», в финале конкурса она представила разработку VideoOculograph. Это комплексная технология цифровой диагностики ряда заболеваний по микродвижениям глаз и зрачковой реакции, а также безопасной неинвазивной коррекции зрительных патологий с помощью светового воздействия. VideoOculograph дает возможность дистанционно диагностировать пациента по видеозаписи из любой точки мира — важно лишь хорошее качество съемки. К настоящему моменту организовано мелкосерийное производство, VideoOculograph уже внедрили в 16 медицинских клиниках. Технология защищена рядом патентов.

Еще одним победителем из Подмосковья стала Мария Семерня. Она победила в номинации «Экология моей страны», представив в финале конкурса систему непрерывного экологического образования и просвещения муниципалитета. Это комплекс просветительских и учебно-воспитательных занятий, а также акций, с помощью которых передаются знания в сфере экологии, природопользования и рационального природопользования. В рамках проекта проводят экологические занятия со школьниками, акции по сбору макулатуры и пластика, научно-популярные мероприятия. Проект реализуют с 2007 года на базе университета «Дубна».

Студентка Гжельского госуниверситета Олеся Рыжова — одна из удостоенных награды в номинации «Моя педагогическая инициатива». Она представила проект «Сенсорная комната — шаг на пути развития ребенка». Он направлен на создание благоприятных условий для социализации детей раннего и дошкольного возраста и детей с ОВЗ, а также организацию консультативной и психолого-педагогической помощи родителям. Программа занятий в сенсорной комнате предполагает использование образовательных технологий арт-терапии — светотерапии, изотерапии, музыкотерапии, куклотерапии и имаготерапии — театрализации. Также в рамках проекта для родителей планируется проводить различные лекции и мастер-классы, которые помогут им лучше понимать своих детей.

Четвертый победитель конкурса из Московской области получил награду в номинации «Содружество наших стран». Федор Никонов представил проект «„Русский дом“ в Хургаде», который призван развивать российскую культуру в Египте. В рамках инициативы планируется возобновить работу русской школы «Светоч» в Хургаде и проведение фестиваля российской культуры, ежегодно проходившего в городе до 2014 года, а также издание газеты «КП в Египте».

Всероссийскому конкурсу «Моя страна — моя Россия» в этом году исполняется 19 лет. За это время в нем приняли участие более 300 тысяч человек. Конкурс вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».