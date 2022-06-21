Четыре тысячи батонов хлеба будут производить в сутки в Щелково

В рамках нового проекта компания «Брецель УК» собирается открыть в Московской области производство хлеба, мучных изделий, тортов и пирожных. Уже выбрана локация, которая располагается в Щелково. В Подмосковье появится около 20 новых рабочих мест.

Ожидается, что на заводе будет производиться до 4000 батонов хлеба в сутки. Первая партия должна выйти уже в июле текущего года. Инвестиции в проект оцениваются в 10 миллионов рублей.

Среди тех специалистов, которые будут нужны на новом производстве, — пекарь, помощник пекаря, упаковщик, бухгалтер, заведующий производством.

«Уверен, что реализация проекта компании „Брецель УК“ расширит ассортимент и доступность хлебобулочных изделий компании, не уступающих по своему качеству продукции европейских хлебопеков, обеспечит экономику Подмосковья новыми инвестициями, а жителей региона — высокопроизводительными рабочими местами», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.