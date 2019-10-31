Четыре трассы станут транспортным каркасом Новой Москвы

По словам главы департамента, при строительстве дорожной сети в Новой Москве учитывается перспектива нагрузки.

«Мы проектируем магистрали и дороги районного значения, принимая во внимание темпы строительства жилья и социальной инфраструктуры. Учитывается и динамика создания новых рабочих мест», — объяснил Жидкин.

Он также отметил, что на каждой дороге планируют организовать освещение и построить минимум четыре полосы движения, автобусные остановки, пешеходные переходы и тротуары. Подобные требования существуют и при реконструкции действующих трасс.

«Результаты жители двух самых молодых округов уже почувствовали. Загрузка дорог снизилась почти на десять процентов, а среднее время в пути на автомобиле по Новой Москве сократилось более чем на 16 процентов», — подчеркнул он.

Жидкин рассказал, что по планам за пять лет необходимо построить 300 километров магистральных дорог, в частности Центральную кольцевую автодорогу. Проектирование должно начаться в следующем году, а строительство — в 2021-м.

«Это большой объем, мы за семь лет построили 200 километров, а тут за четыре года 300 километров. К 2035 году протяженность улично-дорожной сети Новой Москвы превысит две тысячи километров», — добавил Владимир Жидкин.