Четыре спортсмена из Подмосковья прошли в полуфинал онлайн-турнира по тайскому боксу

В понедельник, 22 июня, прошел первый в России онлайн-медиатурнир по тайскому боксу. В полуфинал прошли четыре спортсмена из Подмосковья.

Два спортсмена из Наро-Фоминска - Давид Мурадян и Назиле Мутлу, а также борец из Красногорска Александр Малахов и спортсменка Анастасия Чиркова из Солнечногорска стали полуфиналистами медиатурнира по тайскому боксу.

Виртуальный чемпионат России по тайскому боксу представляет собой демонстрацию навыков и подготовки спортсменов к соревнованиям.

В федерации тайского бокса России отметили, что с этого года все мероприятия IFMA появляются на онлайн платформе партнеров RSPORTZ.