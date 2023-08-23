Подмосковье 23 августа 2023, 17:10 Четыре школы в Щелкове вошли в рейтинг лучших в Подмосковье Unsplash

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озвучил рейтинг образовательных учреждений региона на «Форуме педагогов». Четыре школы из Щелкова вошли в число лучших, еще 18 — попали в «зеленую зону».

Лучшими стали Щелковская гимназия № 6, школа № 12 имени Чкалова, а также школы № 3 и № 28.

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«Мы прикладываем большие усилия, чтобы образование в округе вышло на качественно новый уровень. Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области мы смогли реализовать ряд проектов, создать современную учебную инфраструктуру, которая позволит ребятам взять мощный старт в большую жизнь», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Напомним, к 1 сентября в микрорайоне Финский в Щелкове откроется новая флагманская школа на 825 мест. Учреждение станет пилотным в проекте «Моя школа».

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