Четыре школы достроят в Подольске в этом году. Три из них введут досрочно

В Подольске в этом году завершат строительство четырех школ, причем три из них планируют ввести в эксплуатацию досрочно. Работы ведутся в рамках президентского проекта «Образование».

Одна из школ — на 1,1 тысячи мест в Армейском проезде — может открыться уже к 1 сентября. Работы выполнены на 66,5%.

Еще одну школу на 1,1 тысячи мест во Флотском проезде тоже могут ввести досрочно в эксплуатацию. Здание готово на 59,2%. Благодаря оптимизации процессов на стройке школу могут ввести в эксплуатацию в октябре, а за счет увеличения числа рабочих, возможно, она откроет свои двери для учащихся уже в сентябре.

Школа на Бородинском бульваре также рассчитана на 1,1 тысячи мест, ее введут в эксплуатацию в октябре (по контракту срок ввода — конец года). Готовность объекта составляет 56%. Сейчас в здании ведутся работы по устройству вентилируемого фасада, благоустройству территории, установке гипсокартонных перегородок и стен, устройству кровли.

Наконец, четвертую школу — на 300 мест на Бородинской улице — планируют достроить в декабре. Ее откроют в 2022 году.

Всего в 2021 году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 34 общеобразовательные школы.

Ранее стало известно, что осенью в Подольске откроется новая поликлиника.