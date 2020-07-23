Четыре школьных стадиона построят в Балашихе к 1 сентября

В Балашихе к 1 сентября построят четыре школьных стадиона. Работы уже находятся в стадии завершения. Объекты проверил глава округа Сергей Юров.

Стадион школы № 25 на улице Солнечной уже почти готов.

«Сегодня мы посмотрели на объект, пообщались с подрядчиками. Работы ведутся в графике, плюс параллельно корректируются проекты с учетом пожеланий директора школы, педагогического коллектива, с учетом наших пожеланий», — уточнил Сергей Юров.

Глава города добавил, что в прошлом году по инициативе председателя Мособлдумы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова в Балашихе впервые организовали турнир школьных команд по футболу. Главным призом в этом турнире был школьный стадион. И четыре школы, которые заняли первые места, получили средства на замену школьных стадионов.

«Работы в полном разгаре. Будет универсальная площадка для футбола, волейбола с искусственным покрытием, все приведут в порядок», — отметил Максим Сураев, депутат Госдумы.

Всего на строительство четырех школьных стадионов в Балашихе выделили 80 миллионов рублей. К 1 сентября работы будут закончены.