Подмосковье 12 июля 2023, 11:37 Четыре ребенка появились на свет в перинатальном центре Мытищ в День семьи, любви и верности

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Глава Мытищ Юлия Купецкая поздравила пациенток перинатального центра городской клинической больницы округа с Днем семьи, любви и верности. Четыре женщины стали мамами двух мальчиков и двух девочек 8 июля.

Первый родильный дом открылся в Мытищах в 1947 году. С того времени на свет появилось более 150 тысяч детей — это почти половина населения округа. Более 1,2 тысячи малышей родились в перинатальном центре с начала этого года.

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Мытищинскому родильному дому исполняется 45 лет. В юбилейную дату руководство медучреждения организовало акцию «Семья» для многодетных мам. Женщины, которые готовятся стать мамой в пятый или более раз, получают в подарок сертификат на пребывание в палате повышенной комфортности.

Сегодня семьи со всей Московской области выбирают перинатальный центр в Мытищах. Медицинский персонал с любовью и заботой относится к мамам и малышам, созданы все условия для комфортного пребывания.

Все больше людей выбирают партнерские роды. Медицинский персонал очень рад видеть молодых пап, которые приходят поддержать своих любимых женщин и быть рядом в первые минуты жизни ребенка.

«Хочется пожелать всем молодым родителям крепкого здоровья, ярких моментов и солнечных дней. Пусть детки растут здоровыми, счастливыми и каждый день радуют родителей своими успехами», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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