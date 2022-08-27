Четыре полосы Володарского шоссе в Подмосковье открыли для движения

В Московской области открыли движение для автомобилей по четырем полосам Володарского шоссе. По обеим сторонам дороги уложили новое покрытие.

В сентябре на трассе обустроят обочины, тротуары и откосы, уточнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Работы на Володарском шоссе выполняют в рамках первого этапа его реконструкции. Ее завершат в четвертом квартале 2022 года.

После ремонта перспективная пропускная способность дороги вырастет вдвое — до 71 тысячи автомобилей в сутки.

На дорогах Московской области установили уже более 100 новых светофоров в рамках комплекса мер по снижению аварийности. По этому показателю определяли адреса, где необходимо разместить объекты.