27 августа 2022, 00:54
Четыре полосы Володарского шоссе в Подмосковье открыли для движения
Минтранс МО: на Володарском шоссе открыли для движения четыре полосы
В Московской области открыли движение для автомобилей по четырем полосам Володарского шоссе. По обеим сторонам дороги уложили новое покрытие.
В сентябре на трассе обустроят обочины, тротуары и откосы, уточнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Работы на Володарском шоссе выполняют в рамках первого этапа его реконструкции. Ее завершат в четвертом квартале 2022 года.
После ремонта перспективная пропускная способность дороги вырастет вдвое — до 71 тысячи автомобилей в сутки.
На дорогах Московской области установили уже более 100 новых светофоров в рамках комплекса мер по снижению аварийности. По этому показателю определяли адреса, где необходимо разместить объекты.