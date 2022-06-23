Четыре новые трансформаторные подстанции построят в Подольске

«Мособлэнерго» в 2022 году планирует построить четыре трансформаторные подстанции в городском округе Подольск. Посредством новых объектов будут обеспечены электричеством микрорайон Климовск, деревня Булатово, поселок Львовский и СНТ «Садовод-Любитель». После строительства подстанций значительно повысится надежность электроснабжения людей, которые проживают в указанных населенных пунктах.

Например, для поселка Львовский взамен уже давно изношенной трансформаторной подстанции ТП-3А запланировано строительство энергообъекта мощностью 630 кВА. От новой подстанции запланирована прокладка кабельных линий электропередачи 6 кВ общей протяжностью 400 метров.

Основной задачей строительства подстанций является улучшение снабжения электричеством всех жителей Подмосковья. После сооружения новых сетей и подстанций повысится надежность этого снабжения, появятся условия для того, чтобы присоединить новых потребителей.