Четыре новых производства появятся в Подмосковье в 2020 году. Они обеспечат 270 новых рабочих мест

Корпорация развития Московской области с начала 2020 года привлекла в регион четырех новых резидентов. Они обеспечат жителям Подмосковья 270 новых рабочих мест.

Три из четырех привлеченных компаний российские, еще одна — шведская (ООО «Буль Медикал»). Общий объем инвестиций превышает 2,7 миллиарда рублей.

Как уточнил зампред правительства Московской области Вадим Хромов, в Подмосковье появится производство фармацевтической продукции (лечебное питание), чулочно-носочных изделий и полимерной нити, производство медицинских изделий и порошковых покрытий (красок). Новые производства будут расположены в Красногорске, Подольске, Щелкове и Солнечногорске.

Корпорация развития Московской области появилась 8 лет назад. Ее главная задача — развитие и реализация инвестиционного потенциала региона. Сотрудники Корпорации дают консультации резидентам по вопросам получения мер господдержки, помогают подобрать промышленную площадку, обеспечивают взаимодействие инвестором с органами государственной власти и так далее.

Заместитель генерального директора подмосковной Корпорации развития Александр Федоров подчеркнул, что инвестиционные проекты в Московской области сопровождаются на безвозмездной основе.

«В этом году мы уже привлекли двух резидентов из медико-фармацевтической отрасли и планируем дальше развивать медицинскую промышленность», — добавил Александр Федоров.

По словам заместителя гендиректора Корпорации развития, большой опыт по работе с производителями медоборудования и фармкомпаниями позволяет реализовывать такие инвестпроекты с максимальной эффективностью.