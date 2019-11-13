Получить медпомощь в любое время. Четыре новых ФАПа появятся в Шатуре до конца 2019 года

В городском округе Шатура в середине декабря завершится строительство четырех ФАПов по программе губернатора Московской области. Фельдшерско-акушерские пункты откроются в поселках Северная Грива, Долгуши, селе Власово и деревне Кобелево. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории городского округа Шатура расположено 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство еще четырех завершится до начала 2020 года. В поселке Долгуша модульное здание уже заведено под крышу, ведутся работы по благоустройству. На 90% территории уже уложен асфальт.

Глава городского округа Шатура Андрей Келлер особо подчеркнул, что к 15 декабря все четыре объекта должны иметь 100-процентую строительную готовность. По его словам, работы по благоустройству, внутренней отделке и монтажу оборудования уже завершаются.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

В поселке Долгуша постоянно проживает чуть более 300 человек. В два раза больше жителей — в поселке Северная Грива. Там процесс строительства ведется активнее. Территория уже огорожена забором, благоустроена, а строители заняты внутренней отделкой помещений.

«У всех ФАПов готовность разная, потому что у кого-то работы начались на две недели раньше, и эти две недели сегодня сказываются достаточно серьезно — это большой задел. Поэтому готовность ФАПов на Северной Гриве и во Власове повыше, — пояснил глава Шатуры Андрей Келлер. — Я рад, что настроение у подрядчиков серьезное, рабочее. Надеюсь, что к заявленной дате работы будут завершены».

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Местные жители с нетерпением ждут открытия медучреждений. «Это большая помощь для нас, селян. У нас много пожилых, хорошо, что им не придется часто за медицинской помощью в город ездить, когда ФАП откроется. Теперь и врача вызвать можно, и самим сходить, если силы позволяют — проконсультироваться, укол сделать, если назначено», — сказал житель поселка Долгуши Андрей Никитин.

Проживающая в Северной Гриве Марина Еремина тоже радуется скорому открытию ФАПа в поселке, ведь у нее маленький ребенок. «К нам врача вызвать проблематично — долго ждать. А тут все под рукой, можно добежать в любое время», — поделилась Марина Еремина.

Главный врач Шатурской центральной районной больницы Анна Захарова заявила, что в марте 2020 года ФАПы уже должны начать прием населения. «В январе мы должны получить лицензию, самое позднее — начало февраля, подобрать людей к этому времени, и открыться в конце февраля — начале марта. Это хороший срок, когда мы спокойно можем начать работать» — уточнила главврач.

Модульное здание ФАПа — это квартира для фельдшера с обстановкой и ремонтом. В другом крыле располагается сам медицинский блок. Там есть процедурный и акушерский кабинеты, приемная, санузел, комната для проведения несложных медицинских манипуляций и оказания экстренной помощи. Все помещения ФАПа оснащаются современным медицинским оборудованием и новой мебелью.

В фельдшерско-акушерском пункте есть все, чтобы провести диагностику и оказать первую медицинскую помощь сельским жителям и дачникам, приезжающим в летний сезон.