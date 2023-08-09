Подмосковье 09 августа 2023, 08:54 Четыре новые школы откроют в Ленинском округе в 2023 году Телеканал «360»

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Четыре новые школы построят в Ленинском округе до конца года: в жилом комплексе «Пригород лесное», в Молокове и Дрожжине. Две из них откроются уже 1 сентября.

Новую школу на 1100 мест в жилом комплексе «Пригород лесное» откроют 1 сентября. Здание возвели по современному дизайн-проекту, классы оснастят необходимым оборудованием. На территории есть спортивная зона и детские площадки.

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«Та школа, которая вводится в „Пригороде лесное“, разгрузит уже существующую Мисайловскую школу № 1», — отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Еще одно учреждение откроют в Молокове до конца года. В новом корпусе школы разместятся учащиеся младших классов.

Также две школы откроются в микрорайоне Дрожжино. Школа № 2 примет учеников 1 сентября. Там будет 50 кабинетов, просторные столовые, залы для игр, спорта, гимнастики и тренировок. Во дворе выделили место для грядок.

«Достаточно развитая инфраструктура для школы. Также на улице оборудованы футбольное поле с искусственным газоном, пять игровых площадок, баскетбольные площадки, зона воркаута, теннисные столы и игровые комплексы», — рассказал руководитель строительства общеобразовательной школы № 2 Алексей Толкачев.

Школа № 4 сможет вместить более тысячи воспитанников. Она расположена в центре микрорайона, поэтому добраться до нее можно легко и быстро. Ее также откроют в 2023 году.

«Школа состоит из трех блоков. Первый блок — учебные классы, второй — это пищеблок, группы для раздевалки, спортивный зал, третий блок — специализированные помещения, актовый и гимнастический зал», — поделился руководитель территориального управления группы компании «ПИК» Эмиль Аймасов.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил соблюсти сроки сдачи строящихся в регионе школ.

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