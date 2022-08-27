Четыре новые школы откроют в Балашихе в этом году

Начальник управления по образованию Балашихи Александра Зубова сообщила о том, что первого сентября откроется школа на 1775 мест в ЖК «Измайловский лес» и на 1600 мест в ЖК «Новоград Павлино», а школы на 1100 мест в микрорайонах Ольгино и Саввино начнут работу до конца года.

Балашихинских учителей наградили в преддверии начала нового учебного года на ежегодной августовской конференции работников образования. Встречу провели в учебном здании школы № 30 в микрорайоне Авиаторов.

«Не так давно мы уже встречались, когда заканчивался учебный год, поздравляли выпускников. Хочу вам пожелать прийти на работу в новом периоде с хорошим настроением. С каждым годом в нашем городе образованию уделяется все больше внимания. Балашиха динамично растет, развивается. Ежегодно мы строим большое количество школ, детских садов. Приятно, что наша система образования справляется с вызовами не просто хорошо, а лучше всех. Мы вышли на небывалый уровень, у нас ни одной школы не находится в красной зоне, а в целом мы занимаем третье место в Подмосковье по качеству образования», — обратился к учителям глава Балашихи Сергей Юров.

С началом нового учебного года преподавателей поздравил также председатель городского совета депутатов Геннадий Попов.

«Хочу поблагодарить вас за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего города. Мы благодарны вам за образование и воспитание наших детей. В Балашихе уже более 100 тысяч человек посещают дошкольные и общеобразовательные учреждения. Это большой труд и вам за это низкий поклон. Хочу пожалеть вам от совета депутатов удачи в этом учебном году, счастья в личной жизни, чтобы вам всегда сопутствовала удача», — сказал Геннадий Попов.

Грамоты и благодарственные письма от Московской областной думы, главы Балашихи и городского совета депутатов получили 56 человек. Двум преподавателям вручили знак отличия министерства просвещения России «Отличник просвещения». Награды получили воспитатель детского сада № 8 Ирина Рыбина и учитель химии гимназии № 1 Ирина Талакина.

В заключение встречи начальник управления по образованию Балашихи Александра Зубова рассказала о планах развития этой сферы. На территории города располагаются 67 образовательных учреждений разных типов и видов, в которых обучается и воспитывается более 100 тысяч детей.

В этом году 48 выпускников из 18 общеобразовательных учреждений Балашихи получили 53 стобалльных результата ЕГЭ. Пять выпускников набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам — 200 баллов. Также 220 и более баллов по трем предметам набрали 682 человека — это каждый третий выпускник. За высокие результаты выпускников на итоговой аттестации восемь педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, по решению губернатора Подмосковья, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Также 252 выпускника в 2022 году были награждены медалью «За особые успехи в учении».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рейтинге школ Подмосковья ни одно учреждение не вошло в красную зону.