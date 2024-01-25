Подмосковье 25 января 2024, 12:21 Четыре незаконных подключения к теплосетям выявили в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Коммунальные службы проводят в Солнечногорске ежедневный мониторинг по выявлению незаконных врезок и самовольных подключений к тепловым сетям. Накануне аварийная бригада обнаружила четыре точки незарегистрированных подключений к теплосетям в гаражном массиве микрорайона Выстрел.

Благодаря незаконному подключению теплом обеспечили 14 гаражей.

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«Специалисты провели работы по отключению трубопроводов, тем самым ликвидировали незаконную врезку», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Отметим, что незаконные врезки в тепловые сети могут повлиять на гидравлический режим целого микрорайона.

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