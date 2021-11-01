Четыре надземных перехода начали строить на Лобненском шоссе в Подмосковье

Строительство четырех надземных переходов началось на Лобненском шоссе в Подмосковье. Это часть большой реконструкции по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Движение машин запланировали открыть в конце 2022 года.

Предусмотрят удобства для маломобильных жителей. Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

С учетом расширения проезжей части и ростом интенсивности движения надземные переходы обеспечат безопасность и комфорт Алексей Гержик.

Проект реконструкции охватывает участок от пересечения улицы Ленина и Краснополянского проезда до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе.

Дорогу расширят с четырех до семи полос. Появится новое освещение, сделают тротуары и обустроят шесть остановок. Вдоль трассы возвысятся шумозащитные экраны.

Время в пути из Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно сократится на полчаса. Лучше станет транспортная доступность деревень Чашниково и Носово.