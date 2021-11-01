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    01 ноября 2021, 14:23

    Четыре надземных перехода начали строить на Лобненском шоссе в Подмосковье

    Минтранс Подмосковья: четыре надземных перехода начали строить на Лобненском шоссе

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Строительство четырех надземных переходов началось на Лобненском шоссе в Подмосковье. Это часть большой реконструкции по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Движение машин запланировали открыть в конце 2022 года.

    Четыре надземных перехода начали строить на Лобненском шоссе в Подмосковье | Изображение 1

    Предусмотрят удобства для маломобильных жителей. Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

    С учетом расширения проезжей части и ростом интенсивности движения надземные переходы обеспечат безопасность и комфорт

    Алексей Гержик.

    Проект реконструкции охватывает участок от пересечения улицы Ленина и Краснополянского проезда до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе.

    Дорогу расширят с четырех до семи полос. Появится новое освещение, сделают тротуары и обустроят шесть остановок. Вдоль трассы возвысятся шумозащитные экраны.

    Четыре надземных перехода начали строить на Лобненском шоссе в Подмосковье | Изображение 2

    Время в пути из Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно сократится на полчаса. Лучше станет транспортная доступность деревень Чашниково и Носово.