Подмосковье 30 января 2024, 21:26 Четыре многоквартирных дома отремонтируют до конца февраля в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Реализация программы капремонта стала ключевой темой оперативного совещания администрации Мытищ. Сейчас в работе остаются четыре дома округа. Ремонт в них завершат до конца февраля.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Одной из ключевых тем совещания стала реализация краткосрочного плана региональной программы капремонта многоквартирных домов в Мытищах.

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При проведении капремонта в 2020–2022 годах значительно снизились темпы работ. В связи с этим были приняты все необходимые меры. Сотрудники муниципалитета совместно с фондом капитального ремонта проводили еженедельные выезды для контроля исполнения программы подрядными организациями.

Сегодня запланированные работы по капремонту выполнены в 152 домах — это 90% от общего числа. Завершающие мероприятия проводятся в четырех многоквартирных домах. Работы планируют закончить до конца февраля.

Новый договор на ремонт заключен в 19 домах с другим подрядчиком. С учетом погодных условий составлен план выполнения капремонта. Срок завершения — июль 2024 года.

Также ведутся работы по реализации краткосрочной программы капитального ремонта 2023–2025 годов. Утвержден ремонт в 151 многоквартирном доме. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте Фонда капремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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