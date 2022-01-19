Четыре места для купания организовали в Мытищах на Крещение

В ночь с 18 на 19 января на территории городского округа Мытищи в православных храмах прошли службы, посвященные празднику Крещения. Для желающих искупаться в проруби в округе организовали четыре места для купания, три из них — на открытых водоемах.

Источник фото: телеканал «360»

Одним из любимых и массовых мест для крещенских купаний не первый год становится иордань на Клязьминском водохранилище в деревне Троицкое, вблизи Троицкого храма.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь дорогу и места для купания оградили сигнальной лентой, установили дополнительное освещение от генераторов, палатки с обогревом и светом для переодевания, настилы, биотуалеты и пункты горячего питания.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы обеспечили выполнение норм, предписанных Роспотребнадзором. Волонтеры и сотрудники полиции помогали формировать пропускную систему с соблюдением социальной дистанции. Помогали им в этом военные казаки.