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    19 января 2022, 23:59

    Четыре места для купания организовали в Мытищах на Крещение

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В ночь с 18 на 19 января на территории городского округа Мытищи в православных храмах прошли службы, посвященные празднику Крещения. Для желающих искупаться в проруби в округе организовали четыре места для купания, три из них — на открытых водоемах.

    Четыре места для купания организовали в Мытищах на Крещение | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Одним из любимых и массовых мест для крещенских купаний не первый год становится иордань на Клязьминском водохранилище в деревне Троицкое, вблизи Троицкого храма.

    Четыре места для купания организовали в Мытищах на Крещение | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Здесь дорогу и места для купания оградили сигнальной лентой, установили дополнительное освещение от генераторов, палатки с обогревом и светом для переодевания, настилы, биотуалеты и пункты горячего питания.

    Четыре места для купания организовали в Мытищах на Крещение | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Организаторы обеспечили выполнение норм, предписанных Роспотребнадзором. Волонтеры и сотрудники полиции помогали формировать пропускную систему с соблюдением социальной дистанции. Помогали им в этом военные казаки.