12 января 2024, 11:47
Четыре места для Крещенских купаний оборудуют в Мытищах
Четыре площадки для Крещенских купаний подготовят в Мытищах. Рядом с купелями оборудуют пункты обогрева.
Крещенские купания пройдут на Клязьминском водохранилище вблизи храма в селе Троицкое, около храма Архангела Михаила в деревне Сорокино, на Пяловском водохранилище рядом с Успенским храмом в деревне Витенево, а также в купели часовни Никольского храма в поселке Николо-Прозорово.
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Для безопасности жителей подходы к купелям оборудуют специальными настилами. Рядом с площадками будут дежурить спасатели, полицейские и медики.
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Мытищи
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